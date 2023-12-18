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В Орше маршрутное такси врезалось в грузовик МАЗ, пострадали 12 человек

В Орше маршрутное такси врезалось в грузовик МАЗ, пострадали 12 человек

В Орше маршрутное такси врезалось в грузовик МАЗ, пострадали 12 человек.Три бригады скорой помощи работали на месте аварии. Об этом информирует Министерство здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии в райцентре на ул.1 Мая пострадали 12 человек. На место аварии были вызваны три бригады скорой медпомощи. Всем пострадавшим на месте была оказана первая помощь, после чего семь человек были доставлены в местную городскую больницу №1. Немного позже еще пятеро самостоятельно обратились в медучреждения за помощью. Уточняется, что у пострадавших медики констатировали различные травмы: ушибы, резаные раны, переломы.

Один пострадавший 1964 года рождения был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Остальным пациентам оказана необходимая помощь, назначено лечение амбулаторно в поликлинике по месту жительства.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

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