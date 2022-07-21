В Барановичах педофил приставал к пятиклассницам

В Барановичах ранее судимый приставал к пятиклассницам. Об этом БелТА сообщили в МВД.



"В июне на водохранилище Мышанка 38-летний мужчина встретил четырех школьниц. Он купался со своими детьми. Во время общения с девочками мужчина трогал их за интимные места", - рассказали в МВД. Одна из потерпевших рассказала все отцу, тот позвонил в милицию.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за развратные действия, совершенные в отношении заведомо малолетних. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.