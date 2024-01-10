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В Барановичском районе мужчина с заряженным ружьем пытался ограбить магазин

В Барановичском районе мужчина с заряженным ружьем пытался ограбить магазин

Житель Барановичского района с заряженным ружьем попытался ограбить магазин, пишет sb.by.

Мужчина зашел в магазин и сообщил об ограблении. Он разбил витрину с продуктами питания и стеллажи с алкогольными напитками. В руках у неизвестного было ружье. Один из посетителей попытался задержать грабителя, но тот замахнулся на него ножом и поранил подбородок. После чего неизвестный выбежал из помещения, оставив ружье в магазине.

Сотрудники милиции и ОМОН задержали мужчину у дома. Личность злоумышленника была оперативно установлена. Им оказался 61-летний житель Барановичского района. Во время попытки грабежа мужчина был нетрезв.

Устанавливаются причины противоправного поступка.

Фото:pixabay.com

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