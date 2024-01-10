В Барановичском районе мужчина с заряженным ружьем пытался ограбить магазин

Житель Барановичского района с заряженным ружьем попытался ограбить магазин, пишет sb.by.



Мужчина зашел в магазин и сообщил об ограблении. Он разбил витрину с продуктами питания и стеллажи с алкогольными напитками. В руках у неизвестного было ружье. Один из посетителей попытался задержать грабителя, но тот замахнулся на него ножом и поранил подбородок. После чего неизвестный выбежал из помещения, оставив ружье в магазине.