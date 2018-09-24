В Беларуси продолжают устранять последствия циклона "Фабьен"

Только в Брестской области спецслужбы 17 раз за сутки выезжали на места упавших из-за ветра деревьев. Повреждены два автомобиля, пострадавших нет. На вторник сохраняется оранжевый уровень опасности. Порывы ветра ожидаются до 27 метров в секунду.