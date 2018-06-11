В Беларуси с начала года утонули более ста человек, почти половина из них - с наступлением тепла. Очередная трагедия произошла в минувшие выходные: вода унесла сразу три человеческие жизни, в том числе двоих детей 8 и 13 лет. Инцидент произошел в Мостовском районе. Мальчики стали тонуть и звать на помощь. Отец одного из них бросился в воду и даже подхватил детей. Но выплыть к берегу не смог, и в итоге все трое ушли под воду.