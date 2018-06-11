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В Беларуси с начала года утонули более ста человек

В Беларуси с начала года утонули более ста человек, почти половина из них - с наступлением тепла. Очередная трагедия произошла в минувшие выходные: вода унесла сразу три человеческие жизни, в том числе двоих детей 8 и 13 лет. Инцидент произошел в Мостовском районе. Мальчики стали тонуть и звать на помощь. Отец одного из них бросился в воду и даже подхватил детей. Но выплыть к берегу не смог, и в итоге все трое ушли под воду.

Юрий Костевич, начальник водолазно-спасательной службы Гродненской областной организации ОСВОД:

"Ловили рыбу. Дети отпросились покупаться. В реку Неман впадает река Щара. Песчаная коса. Они стали ходить по косе, и резкий обрыв. Стали оба тонуть, кричать "Помогите!", родители бросились на помощь. В результате утонули 3 человека".

Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели двоих малолетних детей и мужчины. Участок реки, где произошла трагедия, к местам массового отдыха не относится и не предназначен для купания. Установлено, что мужчины употребляли спиртное.

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