В Беларуси во всех 16-ти районах Брестской области введен запрет на посещение лесов

Это связано с продолжительной засушливой погодой. Нельзя находиться в массивах ни гражданам, ни транспорту за исключением служебного. Нарушителям грозит штраф до 600 рублей. С начала пожароопасного периода в лесах региона зафиксировано 53 возгорания. В большинстве случаев они возникали по вине граждан.