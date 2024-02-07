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В Березинском районе маршрутка влетела в ограждение - пострадали 3 человека
ДТП с участием маршрутки произошло в Березинском районе, пишет БЕЛТА.
Правоохранители сообщили, что 7 февраля около 9 часов утра на 130-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Василевщина 31-летний могилевчанин, управляя маршрутным такси, по предварительной информации, не справился с управлением. При осуществлении маневра перестроения с правой полосы движения в левую автомобиль занесло, и он врезался в дорожное ограждение.
В момент аварии в транспортном средстве находились 10 пассажиров, трое из которых с различными травмами госпитализированы. Еще четверо доставлены в больницу для осмотра врачей.
На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Фото:УВД Минского облисполкома
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