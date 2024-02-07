В Березинском районе маршрутка влетела в ограждение - пострадали 3 человека

ДТП с участием маршрутки произошло в Березинском районе, пишет БЕЛТА.



Правоохранители сообщили, что 7 февраля около 9 часов утра на 130-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Василевщина 31-летний могилевчанин, управляя маршрутным такси, по предварительной информации, не справился с управлением. При осуществлении маневра перестроения с правой полосы движения в левую автомобиль занесло, и он врезался в дорожное ограждение.



В момент аварии в транспортном средстве находились 10 пассажиров, трое из которых с различными травмами госпитализированы. Еще четверо доставлены в больницу для осмотра врачей.



На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.



Фото:УВД Минского облисполкома