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На трассе М4 в Березинском районе под колесами легковой машины погиб мужчина

Ночное дорожно-транспортное происшествие в Березинском районе. Под колесами легковой на трассе М4 погиб мужчина. Водитель на BMW ехал в направлениі Могилева и наехал на жителя Березино, который шел в попутном направлении. Пешеход от полученных телесных травм погиб на месте, хотя был обозначен светоотражающими элементами. Назначена экспертиза.

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