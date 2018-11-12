На трассе М4 в Березинском районе под колесами легковой машины погиб мужчина

Ночное дорожно-транспортное происшествие в Березинском районе. Под колесами легковой на трассе М4 погиб мужчина. Водитель на BMW ехал в направлениі Могилева и наехал на жителя Березино, который шел в попутном направлении. Пешеход от полученных телесных травм погиб на месте, хотя был обозначен светоотражающими элементами. Назначена экспертиза.