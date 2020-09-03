В Березинском районе задержаны двое мужчин с марихуаной

В Березинском районе сотрудники милиции задержали двоих мужчин с марихуаной. Оказалось, что один из них - участник незаконных массовых мероприятий. В Березинский РОВД поступила информация, что в направлении райцентра движется автомобиль, в котором перевозят наркотики. В деревне Якшицы сотрудники ГАИ обнаружили машину и остановили для проверки. В багажнике обнаружили около 4 кг дикорастущей конопли. Изъято также приспособление для курения и контейнер с высушенной марихуаной. В авто находились двое молодых людей, одному 28 лет, второму - 32. Установлено, что оба нигде не работают. Сами задержанные сообщили, что растение собирали на территории Гомельской области возле Жлобина.