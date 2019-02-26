В Березовском районе утонули три рыбака, еще один в больнице

Трагедия в Березовском районе. Во время зимней рыбалки на озере Черном возле деревни Пески в какой-то момент один из рыбаков провалился под лед. Трое товарищей бросились на помощь другу. В итоге три человека утонули. Еще одного доставили в больницу.