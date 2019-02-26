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В Березовском районе утонули три рыбака, еще один в больнице
Трагедия в Березовском районе. Во время зимней рыбалки на озере Черном возле деревни Пески в какой-то момент один из рыбаков провалился под лед. Трое товарищей бросились на помощь другу. В итоге три человека утонули. Еще одного доставили в больницу.
Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия. По данным СК, тело одного из рыбаков обнаружено. Еще двоих ищут.
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