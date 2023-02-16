В Бобруйске работница завода случайно опрокинула на себя ведро серной кислоты

Несчастный случай произошел на заводе в Бобруйске. Сотрудница случайно опрокинула на себя ведро с серной кислотой.

Сейчас женщина в больнице с ожогами, ее жизни ничего не угрожает. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Опрошены работники предприятия, изучаются документы, назначены экспертизы.