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В Бобруйске работница завода случайно опрокинула на себя ведро серной кислоты

Несчастный случай произошел на заводе в Бобруйске. Сотрудница случайно опрокинула на себя ведро с серной кислотой.

Сейчас женщина в больнице с ожогами, ее жизни ничего не угрожает. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Опрошены работники предприятия, изучаются документы, назначены экспертизы.

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