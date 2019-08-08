В Борисове из-за сильных осадков на улицах города образовалась настоящая река

Кадры из Борисова. Из-за сильных осадков на улицах города образовалась настоящая река. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено. Пешеходам также было сложно передвигаться.



Работники МЧС сейчас оказывают помощь населению. Пострадавших во время потопа нет.



Отметим, что на завтра также объявлен оранжевый уровень опасности -из-за сильного ветра и ливня. Местами возможен густой туман.