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В Борисове из-за сильных осадков на улицах города образовалась настоящая река

Кадры из Борисова. Из-за сильных осадков на улицах города образовалась настоящая река. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено. Пешеходам также было сложно передвигаться.

Работники МЧС сейчас оказывают помощь населению. Пострадавших во время потопа нет.

Отметим, что на завтра также объявлен оранжевый уровень опасности -из-за сильного ветра и ливня. Местами возможен густой туман.

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