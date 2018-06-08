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В Бресте пресекли незаконную поставку наркотиков

Сотрудники Брестской таможни и правоохранители пресекли канал незаконной поставки наркотиков. Более трехсот таблеток экстази хотел продать гражданин Польши в Беларуси. На протяжении двух с половиной месяцев шла слежка. Задержание 56-летнего поляка произошло в Каменецком районе.

Это крупнейшее задержание психотропных веществ с начала года. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.   

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