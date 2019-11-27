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В Бресте вынесли приговор иностранцу, который перевозил через границу крупную партию наркотиков
19 лет колонии строгого режима - таков приговор Брестского районного суда иностранцу, который перевозил через границу крупную партию психотропов и наркотиков. 51-летний гражданин Украины и Словакии был задержан 16 мая в пункте пропуска "Домачево" при въезде в Беларусь. Во время осмотра его внедорожника пограничники обнаружили тайник с наркотиками. В газовом баллоне были спрятаны 70 килограммов таблеток экстази, а в порогах автомобиля - больше 12 килограммов кокаина. Судебные слушания по уголовному делу продолжались с 4 ноября. В итоге суд согласился с предположением предварительного следствия. Мужчина признан виновным в незаконном обороте и перемещении через границу наркотиков.
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