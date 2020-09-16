В Бресте задержаны двое молодых людей, которые распространяли листовки оскорбительного содержания

В Бресте задержаны двое молодых людей, они распространяли листовки оскорбительного содержания с персональными данными милиционера и судьи. Сообщается, что один из напарников позаимствовал текст в одном из телеграм-каналов. Так называемые активисты даже не смогли вспомнить данные тех людей, которые были указаны на бумаге. Известно, что инициатор акции не в первый раз нарушает закон. Он уже 13 раз привлекался к ответственности, в том числе за хулиганство и грубое нарушение ПДД.