В чернобыльской зоне продолжается пожар на территории около полутора гектаров

Мы следим за ситуацией в чернобыльской зоне. Там сейчас продолжается пожар на территории около полутора гектаров. Осталось потушить два очага возгорания. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте работают 35 единиц техники и 150 спасателей. На очаги сброшено более 300 тонн воды. Напомним, возгорание сухой травы и леса началось во вторник. Радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной, превышение дозы гамма-излучения не зафиксировано. По факту пожара в чернобыльской зоне возбуждено уголовное дело. На месте происшествия найдены факелы. Обстоятельства выясняются.