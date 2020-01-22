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В ДТП на улице Клары Цеткин травмы получили два человека

Пожилой водитель такси Lada Vesta ехал в направлении Кальварийской, не снизил скорость и врезался в бетонный блок. От удара автомобиль опрокинулся. В результате водителя и пассажира такси госпитализировали.

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