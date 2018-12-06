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ЧП
В ДТП под Солигорском погибла женщина
06.12.2018
16:11
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
20 часов назад
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
06.11.2024
13:40
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
06.11.2024
11:17
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
06.11.2024
11:07
Политика
Все
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
17 часов назад
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
21 час назад
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
21 час назад
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Выборы-2025: Министерство информации совместно с ЦИК в январе 2025 года организует работу инфоцентра
06.11.2024
11:41
Общество
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Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
15 часов назад
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
16 часов назад
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
16 часов назад
Трамп будет руководствоваться национальными интересами
17 часов назад
Экономика
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Когда в Беларуси появятся беспилотники отечественного производства?
16 часов назад
А вы знали о записи беседы? Зачем транскрибируют текст разговора клиента и оператора банка
17 часов назад
Есть ли в Беларуси высокотехнологичные производства?
17 часов назад
ВТБ (Беларусь) увеличивает кешбэк ко Всемирному дню шопинга
5 часов назад
Искусственный интеллект (ИИ) будет помогать в производстве слуцких поясов
23 часа назад
В мире
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Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии
3 часа назад
Харрис признала свое поражение на президентских выборах
3 часа назад
В центре Шанхая своя Беловежская пуща
16 часов назад
Поликлиника-новостройка появилась на карте Смолевичей
16 часов назад
Регионы
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В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
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14:28
Кругозор
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