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В ДТП под Толочином погиб вратарь ФК "Витебск"

Трагедия в Витебской области. В Толочинском районе легковушку занесло, она выехала на встречку и влетела в эвакуатор. Три человека скончались на месте. Как стало известно, погибшие - 27-летний вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков, его супруга и старший сын. Второй ребенок, который также находился в салоне, получил незначительные травмы. Его перевозили в детском кресле. Водитель эвакуатора не пострадал. Причины ДТП выясняются.

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