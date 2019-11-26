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В ДТП с маршруткой в Молодечненском районе пострадали пассажиры
9 человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Молодечненском районе. Утром легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, в котором находилось 16 человек. Двое пострадавших получили тяжкие телесные повреждения. По предварительным данным, водитель "рено" заснул за рулем.
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