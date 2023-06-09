В ДТП в Пружанском районе: пострадали 3 человека

Авария произошла 9 июня около 8:30 на пересечении автодорог Н561 Пружаны - Козлы и Н546 Белоусовщина - Большие Яковичи. По предварительной информации, 62-летний житель Пружан на автомобиле Audi при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с машиной Nissan. Та от удара съехала в кювет и опрокинулась.