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В ДТП в Пружанском районе: пострадали 3 человека
В Пружанском районе в результате ДТП пострадали три человека, пишет БЕЛТА.
Авария произошла 9 июня около 8:30 на пересечении автодорог Н561 Пружаны - Козлы и Н546 Белоусовщина - Большие Яковичи. По предварительной информации, 62-летний житель Пружан на автомобиле Audi при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с машиной Nissan. Та от удара съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП 33-летнего водителя и двух пассажирок в возрасте 34 и 35 лет автомобиля Nissan доставили в учреждение здравоохранения. Проводится проверка.
Фото:УВД Брестского облисполкома
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