Сегодня в ДТП в Воложинском районе погиб один человек, еще трое получили травмы. Водителю автобуса резко стало плохо, и в итоге он съехал в кювет, а после врезался в дерево. Три пассажира получили травмы, их доставили в больницу. Водителя автобуса спасти не удалось. На месте происшествия работают эксперты, следователи и сотрудники ГАИ.