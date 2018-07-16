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В Фаниполе в аварии погиб мотоциклист

Местный житель не справился с управлением байка, съехал в кювет и опрокинулся. Молодой человек погиб, не приходя в сознание. Как установили инспекторы ГАИ, 21-летний байкер был в шлеме, однако удостоверения водителя у него не было.

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