В Гомеле ОМОН взял штурмом квартиру наркоторговца

Подозреваемый отказался открывать дверь. На продавца психтропов бойцов вывел покупатель, который был задержан ранее. Тогда у него нашли небольшую дозу психотропа. А вот уже после очередной сделки было принято решение о задержании. Парень был дома с девушкой. Ее роль в этой истории пока не известна.



Вес изъятого наркотика, что нашли в квартире, четверть грамма. Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело. Какое место в схеме торговли занимал задержанный, пока не сообщается.

