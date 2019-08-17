ЧПЗона X

В Гомеле в результате ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса

Водитель, управляя маршруткой, не рассчитал дистанцию и столкнулся с троллейбусом. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшую в больницу с ушибленной раной губы. После оказания медпомощи женщина отпущена домой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все