В Гомельской области мать истязала пятилетнюю дочь

Мать истязала пятилетнюю дочь в Гомельской области. По информации прокуратуры, с марта по август прошлого года женщина, постоянно применяла насилие в отношении своей 5-летней дочери, била ее, в том числе ногами по голове. Девочка получила многочисленные психические и физические страдания. 14-летний сын женщины, который также проживает с сестрой и матерью, обо всем рассказал отцу. Мужчина живет отдельно, так как супруги в разводе. Он установил в квартире видеокамеру, которая записала, как мать обращается с дочерью, чтобы проверить рассказанное сыном. И результат оказался шокирующим. Сейчас запись стала доказательством по уголовному делу об истязании, возбужденному в отношении 38-летней женщины. Как стало известно, сейчас дети отправлены в социально-педагогический центр.



