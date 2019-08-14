ЧПЗона X

В Гомельской области продолжается ликвидация последствий грозового фронта

Непогода накрыла регион накануне. Обесточено 39 населенных пунктов. Повалены деревья и сорваны крыши домов. Над восстановлением электроснабжения работы велись всю ночь. На фермы были направлены генераторы. В течение дня с жителями самых пострадавших населенных пунктов встречаются представители власти: выясняют объемы помощи, формируют перечень восстановительных работ. Оранжевый уровень опасности объявлен в регионе и в эти сутки.


Изображение

Сейчас идет подсчет нанесенного погодой ущерба. Инспектируют и посевы, чтобы уточнить, какие площади пострадали из-за стихии. И как стало известно, к этому часу электроснабжение в Гомельской области восстановлено.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все