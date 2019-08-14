В Гомельской области продолжается ликвидация последствий грозового фронта

Непогода накрыла регион накануне. Обесточено 39 населенных пунктов. Повалены деревья и сорваны крыши домов. Над восстановлением электроснабжения работы велись всю ночь. На фермы были направлены генераторы. В течение дня с жителями самых пострадавших населенных пунктов встречаются представители власти: выясняют объемы помощи, формируют перечень восстановительных работ. Оранжевый уровень опасности объявлен в регионе и в эти сутки.