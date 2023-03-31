В Гродно мужчина выстрелил парню в глаз за громкий разговор под окном

Житель Гродно попал из пневматического пистолета молодому человеку в глаз, пишетSputnik со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома. Инцидент в областном центре произошел в четверг 30 марта.



По данным правоохранителей, 18-летний парень употреблял спиртные напитки вместе со своим другом. Поздно вечером они возвращались домой по улице Терешковой и громко разговаривали.



"Это вызвало недовольство у 43-летнего жителя одной из квартир. Мужчина проживает на первом этаже, и ему мешали отдыхать молодые люди", - сказали в УВД.



Там также отметили, что сначала он сделал им замечание, однако это не сработало, тогда мужчина достал пневматический пистолет, чтобы припугнуть приятелей, сделал неприцельный выстрел. В результате шарик попал 18-летнему парню в правый глаз.



Пострадавшего доставили в учреждение здравоохранения, где ему сделали операцию, а стрелок был задержан. Действиям мужчины дадут правовую оценку.



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