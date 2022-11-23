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Убил бывшую жену на глазах у дочери - обвиняемый под стражей
В СК рассказали подробности расследования дела об убийстве в Гродно. По данным следствия, между 44-летней женщиной и ее бывшим супругом произошел конфликт. Хозяйка высказывала претензии относительно образа жизни мужчины, после чего тот схватил нож и трижды ударил им женщину. На крик пострадавшей выбежала 16-летняя дочь, она оттолкнула отца. Обвиняемый отнес жертву на кровать, а дочь вызвала скорую и милицию. Мужчина пытался самостоятельно помочь бывшей жене, позже за жизнь женщины боролись медики, но и их усилия оказались тщетны. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Следователем совместно со специалистами УГКСЭ по Гродненской области осмотрено место происшествия, допрошены обвиняемый, свидетели. К материалам уголовного дела приобщены результаты судебно-медицинских, судебно-генетических, судебно-биологических экспертиз. Согласно заключению амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, 50-летний обвиняемый в момент совершения преступления в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими, в состоянии аффекта не находился. Мужчина задержан сотрудниками милиции.
"Изучение личности обвиняемого показало, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. На момент совершения преступных действий находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что в 2014 году супруги расторгли брак, однако продолжили проживать совместно. Комплекс проведенных следственных действий позволил предъявить мужчине обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Инна Позняк.
Фото:pixabay.com
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