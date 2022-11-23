Убил бывшую жену на глазах у дочери - обвиняемый под стражей

В СК рассказали подробности расследования дела об убийстве в Гродно. По данным следствия, между 44-летней женщиной и ее бывшим супругом произошел конфликт. Хозяйка высказывала претензии относительно образа жизни мужчины, после чего тот схватил нож и трижды ударил им женщину. На крик пострадавшей выбежала 16-летняя дочь, она оттолкнула отца. Обвиняемый отнес жертву на кровать, а дочь вызвала скорую и милицию. Мужчина пытался самостоятельно помочь бывшей жене, позже за жизнь женщины боролись медики, но и их усилия оказались тщетны. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.