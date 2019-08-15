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В Грузии пропали три туристки из Беларуси

Женщины отделились от основной группы туристов и исчезли на горе Тетнульди в Сванетии. Одной из пропавших туристок чуть более 35 лет, еще двум около 60. В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии не исключают, что к поискам может быть подключен пограничный вертолет.

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