В Грузии пропали три туристки из Беларуси

Женщины отделились от основной группы туристов и исчезли на горе Тетнульди в Сванетии. Одной из пропавших туристок чуть более 35 лет, еще двум около 60. В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии не исключают, что к поискам может быть подключен пограничный вертолет.