В Интернете сегодня появилось видео, как в Полоцке автомобиль въезжает в толпу людей

Инцидент случился накануне на остановке общественного транспорта. На кадрах видно, как машину занесло и развернуло. После этого авто задним ходом въехало на остановку, где находились люди и стоял автобус. Машина сбила нескольких человек, а после столкновения водитель попытался скрыться. В ГАИ сообщили о задержании шофера. В результате инцидента никто не пострадал. ГАИ проводит проверку.