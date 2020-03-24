В Ивацевичском районе два подростка на мотоцикле попали в ДТП

В деревне Стайки Ивацевичского района мотоцикл "Минск", ехавший в попутном направлении, врезался в Volkswagen, 44-летний водитель которого совершал поворот налево. В результатебайкер 15 лет и его 16-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.



