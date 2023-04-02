Еще одна проблема, которую сами под руководством США спровоцировали власти Украины, может привести к гражданской войне в стране. Сначала попытка изгнать монахов из Киево-Печерской лавры. А в эти минуты пять десятков сторонников ПЦУ и примкнувших к ним радикалов пытаются штурмом взять Покровский кафедральный собор в городе Хмельницком. Они уже прорвались на территорию возле храма, где ранее переодетый в военную форму мужчина устроил провокацию.