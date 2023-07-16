В Кличевском районе отец ценой собственной жизни спас сына на пожаре

15 июля в 17:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Заполье Кличевского района, пишет БЕЛТА.

По информации местных жителей, в горящем доме мог находиться человек. Дом использовался как дача семьей из Бобруйска. Хозяин на момент пожара находился в доме с сыном.

Ребенок сообщил, что когда начался пожар, отец достал его его через окно на улицу, а сам попытался выйти через веранду дома. Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Госпитализация ему не потребовалась.

Работниками МЧС в нескольких метрах от веранды дома был обнаружен обгоревший труп хозяина. Пожар повредил кровлю и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.