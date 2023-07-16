3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
В Кличевском районе отец ценой собственной жизни спас сына на пожаре
15 июля в 17:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Заполье Кличевского района, пишет БЕЛТА.
По информации местных жителей, в горящем доме мог находиться человек. Дом использовался как дача семьей из Бобруйска. Хозяин на момент пожара находился в доме с сыном.
Ребенок сообщил, что когда начался пожар, отец достал его его через окно на улицу, а сам попытался выйти через веранду дома. Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Госпитализация ему не потребовалась.
Работниками МЧС в нескольких метрах от веранды дома был обнаружен обгоревший труп хозяина. Пожар повредил кровлю и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все