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Лед на водоемах достиг критической толщины. В Копыльском районе провалились трое рыбаков

В полынье на озере очевидцы заметили несколько человек. Прохожие смогли помочь только одному мужчине, еще двух успели спасти сотрудники МЧС. Пострадавшие с диагнозом "переохлаждение" доставлены в Копыльскую районную больницу. В эти дни лед на водоемах достиг критической толщины - 10 сантиметров. Выходить на него опасно для жизни.

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