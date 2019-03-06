Лед на водоемах достиг критической толщины. В Копыльском районе провалились трое рыбаков

В полынье на озере очевидцы заметили несколько человек. Прохожие смогли помочь только одному мужчине, еще двух успели спасти сотрудники МЧС. Пострадавшие с диагнозом "переохлаждение" доставлены в Копыльскую районную больницу. В эти дни лед на водоемах достиг критической толщины - 10 сантиметров. Выходить на него опасно для жизни.