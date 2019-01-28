Свыше 3 тысяч рублей за убитую косулю. В Костюковичах задержан браконьер, который бросил убитое им на охоте животное. Обнаружить следы преступления и самого нарушителя удалось инспекторам природоохраны во время так называемой отработки района. По пути они встретили уезжавшую машину, затем обнаружили место преступления и убитое животное. Виновник был установлен, он дает показания.