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В Костюковичах задержан браконьер, который бросил убитое им на охоте животное

Свыше 3 тысяч рублей за убитую косулю. В Костюковичах задержан браконьер, который бросил убитое им на охоте животное. Обнаружить следы преступления и самого нарушителя удалось инспекторам природоохраны во время так называемой отработки района. По пути они встретили уезжавшую машину, затем обнаружили место преступления и убитое животное. Виновник был установлен, он дает показания.

Это пятое уголовное дело с начала года, возбужденное за браконьерство на территории Могилевской области.

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