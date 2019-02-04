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В коттедже в Минской области выращивали коноплю

Бойцы витебского наркоконтроля пресекли деятельность крупнейшей лаборатории, выявленной за последние годы. Фигурантов заметили после того, как они стали расширять рынок сбыта марихуаны и занялись оптовыми продажами. В коттедже в Минской области была организована настоящая фабрика по выращиванию конопли: в доме площадью 200 квадратных метров скрывались огромные теплицы. На окнах злоумышленники установили решетки, а на входе - металлическую дверь. Открывали ее с помощью специальных инструментов.

Владельцы преступного бизнеса планировали наладить круглогодичный цикл производства. У них имелось дорогостоящее оборудование для переработки высушенной и измельченной конопли. Правоохранители устанавливают сообщников.

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