В коттедже в Минской области выращивали коноплю

Бойцы витебского наркоконтроля пресекли деятельность крупнейшей лаборатории, выявленной за последние годы. Фигурантов заметили после того, как они стали расширять рынок сбыта марихуаны и занялись оптовыми продажами. В коттедже в Минской области была организована настоящая фабрика по выращиванию конопли: в доме площадью 200 квадратных метров скрывались огромные теплицы. На окнах злоумышленники установили решетки, а на входе - металлическую дверь. Открывали ее с помощью специальных инструментов.