В Крупках выясняют причины ночной аварии

Автомобиль наехал на пешехода, пострадавший погиб. За рулем машины находился 18-летний местный житель. Пешеход - 60-летний мужчина - лежал на проезжей части. Водитель его не заметил. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.