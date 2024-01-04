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В курортном поселке Нарочь спасатели уберегли школу от пожара, 60-летнему мужчине помогли выйти из леса - обзор чрезвычайных происшествий
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