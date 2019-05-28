Новые подробности трагедии в Лепеле. Задержаны мать погибшего ребенка и ее сожитель, возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, накануне утром в милицию обратилась 23-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын, которому два года восемь месяцев, пропал в парке во время прогулки.



Девушка также предположила, что ребенка могли похитить, и даже сообщила приметы мужчины, который мог это сделать. На поиски мальчика были брошены все силы правоохранителей, но в ходе розыска было установлено, что сведения матери - ложные.



Следователи пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза.