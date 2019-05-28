3.31 RUB
3.53 USD
3.71 EUR
В Лепеле задержаны мать погибшего ребенка и ее сожитель
Новые подробности трагедии в Лепеле. Задержаны мать погибшего ребенка и ее сожитель, возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, накануне утром в милицию обратилась 23-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын, которому два года восемь месяцев, пропал в парке во время прогулки.
Девушка также предположила, что ребенка могли похитить, и даже сообщила приметы мужчины, который мог это сделать. На поиски мальчика были брошены все силы правоохранителей, но в ходе розыска было установлено, что сведения матери - ложные.
Следователи пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза.
Президент
Все
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
Президент Беларуси назвал задачи для создания новой архитектуры евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все