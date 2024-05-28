В Лидском районе собака загрызла хозяйку. По данным следствия, накануне днем поступило сообщение о гибели пенсионерки.Установлено, что 71-летнюю женщину во дворе покусала ее же беспородная собака. Отогнать животное смогла подруга пострадавшей. Когда женщина стала терять сознание, пенсионерка поспешила за помощью к соседям. Но приехавшие медики лишь констатировали смерть пострадавшей. Установлено, что собака уже долго проживала у женщины. При этом хозяйка опасалась животного из-за агрессивного поведения, ранее пес уже кусался.