В Малоритском районе мужчина умер от укуса насекомого

Смертельный случай произошел на озере Луково, на берегу которого житель города Высокое Каменецкого района отдыхал вместе с семьей. Во время установки палаток мужчина почувствовал укус в шею. Супруга осмотрела место укуса и извлекла оттуда жало. Спустя время главе семейства стало плохо. Незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Как рассказала супруга погибшего, в прошлом году ее мужа ужалило насекомое, после чего последовала аллергическая реакция. С тех пор он принимал антигистаминный препарат. В день трагического происшествия он пропустил прием таблетки.