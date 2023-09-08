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В Малоритском районе мужчина умер от укуса насекомого
В Малоритском районе мужчина умер от укуса жалящего насекомого, пишет БЕЛТА.
Смертельный случай произошел на озере Луково, на берегу которого житель города Высокое Каменецкого района отдыхал вместе с семьей. Во время установки палаток мужчина почувствовал укус в шею. Супруга осмотрела место укуса и извлекла оттуда жало. Спустя время главе семейства стало плохо. Незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.
Как рассказала супруга погибшего, в прошлом году ее мужа ужалило насекомое, после чего последовала аллергическая реакция. С тех пор он принимал антигистаминный препарат. В день трагического происшествия он пропустил прием таблетки.
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