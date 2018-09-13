В Марьиной Горке школьники спасли пенсионера

Мужчина попал в воду и начал тонуть. Два подростка, которые рыбачили неподалеку, мгновенно отправились на помощь и вытащили пострадавшего еще до прибытия спасателей. Подробнее Юлия Токарь.

Эта рыбалка для школьников Александра и Евгения могла стать очередной "охотой". Подростки уже несколько сезонов в этом месте на реке Титовка ловят плотву, красноперок. В тот день, раскладывая спиннинги, ведра и снасти, мальчишки еще не знали, что им придется спасти человека.

Тогда друзьям ничего не оставалась делать, как вдвоем вытягивать пострадавшего из камыша.

Пенсионера в тяжелом состоянии с переохлаждением госпитализировали в Марьиногорскую центральную районную больницу. Сначала в реанимацию, а после положительных прогнозов перевели в терапевтическое отделение.

По оперативным свидетельствам, с начала года в Минской области вода забрала жизни 49 человек, 36 удалось спасти.