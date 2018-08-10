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В Марьиной Горке водитель сбил женщину с трехлетним ребенком
Они двигались по тротуару. По сведениям ГАИ, мужчина резко почувствовал себя плохо и не справился с управлением на повороте. Под колеса попала 34-летняя женщина и ребенок. Водитель был в трезвом состоянии, технический осмотр автомобиля не пройден. Женщина с переломом ключицы доставлена в больницу Марьиной Горки, а ребенка обследуют в Минске.
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