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В Минске БМВ врезался в столб

На улице Радиальной в Минске БМВ врезался в столб. Водитель из-за усталости не справился с управлением. Пострадавших нет. Сотрудники ГАИ напоминают, что управлять транспортным средством в состоянии недомогания не разрешается.

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