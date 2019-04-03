В Минске девушка хотела спасти кота, но пострадала сама

23-летняя минчанка решила спрыгнуть из окна третьего этажа на козырек подъезда, чтобы забрать животное, но получила черепно-мозговую травму и ушиб поясницы. Сотрудники МЧС закрепили девушку в носилках, по лестнице спустили с козырька подъезда и передали бригаде скорой помощи.