В Минске квартиру забросали коктейлями Молотова

Уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" возбуждено в отношении пяти мужчин, которые закидали квартиру в Минске коктейлями Молотова. С их слов, во время распития алкоголя один из приятелей вспомнил прошлые обиды, компания приняла решение отомстить соседу. Когда им дверь не открыли, решили купить на заправке 5 литров бензина, разлить его в бутылки из-под вина и направились к обидчику. Одну закинули на балкон, а с помощью второй подожгли входную дверь. Два коктейля Молотова правоохранители успели изъять в момент задержания.