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В Минске квартиру забросали коктейлями Молотова
Уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство" возбуждено в отношении пяти мужчин, которые закидали квартиру в Минске коктейлями Молотова. С их слов, во время распития алкоголя один из приятелей вспомнил прошлые обиды, компания приняла решение отомстить соседу. Когда им дверь не открыли, решили купить на заправке 5 литров бензина, разлить его в бутылки из-под вина и направились к обидчику. Одну закинули на балкон, а с помощью второй подожгли входную дверь. Два коктейля Молотова правоохранители успели изъять в момент задержания.
Из показаний некоторых задержанных, месть была из-за женщины. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.
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