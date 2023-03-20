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В Минске легковушка столкнулась с маршруткой: четверо пассажиров в больнице
Маршрутное такси и легковое авто столкнулись в столице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 7.10 30-летняя водитель за рулем Volkswagen выезжала с дворовой территории дома №14 по ул.Малинина, не уступила дорогу и столкнулась с маршрутным транспортным средством. Четыре его пассажира были доставлены в больницу для обследования. Водитель автомобиля Volkswagen от госпитализации отказалась.
ГАИ напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зоны, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, путь движения которых они пересекают.
Фото: БЕЛТА
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