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В Минске легковушка столкнулась с маршруткой: четверо пассажиров в больнице

В Минске легковушка столкнулась с маршруткой: четверо пассажиров в больнице

Маршрутное такси и легковое авто столкнулись в столице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 7.10 30-летняя водитель за рулем Volkswagen выезжала с дворовой территории дома №14 по ул.Малинина, не уступила дорогу и столкнулась с маршрутным транспортным средством. Четыре его пассажира были доставлены в больницу для обследования. Водитель автомобиля Volkswagen от госпитализации отказалась.

ГАИ напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зоны, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, путь движения которых они пересекают.

Фото: БЕЛТА

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