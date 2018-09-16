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В Минске Mazda въехала в подземный переход

Необычная авария в Минске. Легковой автомобиль въехал в подземный переход на станции метро "Академия наук". К счастью, людей на пути машины не оказалось. По предварительной информации, причиной инцидента стала авария на перекрестке у Дома печати. Из-за этого одну из машин отбросило в подземный переход.

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