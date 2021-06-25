В Минске мотоциклист попал под колеса фуры, в Солигорском районе трактор столкнулся с грузовым авто

Мотоцикл попал под колеса фуры. Причиной аварии стал водитель автомобиля MAN, который при выезде со двора на улицу Бабушкина не пропустил двухколесный транспорт. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. По факту столкновения проводится проверка.